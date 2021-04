Gaat Alaphilippe opnieuw snel op pad met Wout en Mathieu? "Er is geen ideaal scenario, ik heb geen revanchegevoel"

Vorig jaar vertrok Alaphilippe in de Ronde al snel met Wout van Aert en Mathieu van der Poel en zo was de toon gezet. Doet hij dat zondag opnieuw of zou het toch niet beter zijn om dieper in de finale de sterkte van zijn ploeg uit te spelen? Alaphilippe laat nog niet in zijn kaarten kijken.

Zijn betrachting in deze Ronde van Vlaanderen is zeer helder. "Het doel is om het zo goed mogelijk te proberen te doen met het team. We proberen zeker te winnen, het is de belangrijkste koers van het seizoen. Er hangt een speciale druk rond deze koers. Vorig jaar heb ik er van genoten om de koers te ontdekken."

Het was wel niet helemaal een positieve ervaring. Iedereen herinnert zich nog wel hoe de Fransman ten val kwam na contact met een motorrijder. Dat wil niet zeggen dat Alaphilippe zondag op revanche rijdt. "Ik heb geen revanchegevoel. Het ligt achter mij. We zijn in 2021, er komt een nieuwe editie aan. De omstandigheden zullen anders zijn, de koers zal anders zijn."

VALPARTIJ UIT 2020 GEACCEPTEERD

Staat hij soms niet stil bij hoe het had kunnen aflopen in 2020? "Ik denk niet aan wat er had kunnen gebeuren: of ik had kunnen winnen of ik zou aangevallen hebben op de Paterberg. Het is gebeurd en ik heb het geaccepteerd. Ik heb alles gedaan om te herstellen. Ik ben weer herbegonnen en ik ben gemotiveerd."

Het tactische luik: vroeg meegaan met Van der Poel en Van Aert of eerder met meerdere pionnen in de ploeg de finale kleuren? "Er is geen ideaal scenario. Het beste scenario is om de koers te winnen, dat proberen we te doen. We moeten ons als ploeg slim en intelligent tonen. En we moeten ook sterk zijn, want het is een zware koers. Eerst moeten we in een goede positie geraken en dan kunnen we hopelijk als team iets doen."