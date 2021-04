Lukt Marianne Vos de dubbel Wevelgem-Ronde? "Ik word nog nerveus, het gaat niet enkel om de grote namen"

Met haar zege in Gent-Wevelgem toonde Marianne Vos nog over voldoende sprintsnelheid te beschikken om het af te maken in een grote koers. Een goed teken met het oog op de Ronde, waar de concurrentie nog een stuk straffer zal zijn.

Voelt Vos het nog kriebelen bij een Ronde van Vlaanderen? "Ik word zeker nog nerveus", zegt het vrouwelijke uithangbord van Jumbo-Visma aan Cyclingnews. "Dat blokkeert me niet, maar het is goed om klaar te geraken voor de wedstrijd. Ik heb veel energie gestoken in de voorbereiding en training rond de Ronde van Vlaanderen. Ik wil dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen." Het is uiteraard niet mogelijk om alles te controleren. Daar is Vos, met al haar ervaring, zich ook van bewust. "Ik heb ook geleerd dat je ook moet rekenen op je voorbereiding, intuïtie en een portie geluk als je alles juist gedaan hebt." VERSCHILLENDE SCENARIO'S Wie zijn de voornaamste concurrentes? "In Gent-Wevelgem waren er goede aanvallen van Longo Borghini, Longo Borghini, Niewiadoma en Van Vleuten zijn heel sterk en Van der Breggen zal top zijn. Het gaat niet enkel om die grote namen, want er zijn zoveel rensters die verschillende scenario's kunnen forceren."