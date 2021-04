Tom Boonen bevestigt zijn geloof in Sagan: "Iemand die Sagan afschrijft voor de Ronde... Ik zou niet weten waarom"

Hét grote vraagteken voor de Ronde is Peter Sagan. Al is het voor Tom Boonen eigenlijk simpel: Sagan is evenzeer kandidaat-winnaar zoals die andere grote namen. Boonen liet eerder al blijken te geloven in de kansen van Sagan en stond in de laatste 'Vive le Vélo' voor de Ronde achter die stelling.

Boonen houdt ernstig rekening met een scenario waarbij Sagan zondag als winnaar Oudenaarde bereikt. "Ik denk dat Peter een alternatief parcours afgelegd heeft richting Ronde van Vlaanderen, maar dat je wel ziet dat ie aan 't groeien is. Milaan-Sanremo was al goed. In Spanje heeft hij ook gewoon aan zijn conditie gewerkt en een etappe gewonnen." Je moet geen weken domineren om een koers te winnen Er zijn weinig referentiepunten ten opzichte van andere favorieten, maar Boonen geeft hem dus het voordeel van de twijfel. " Iemand die Peter Sagan nu al afschrijft voor de Ronde van Vlaanderen... Ik zou niet weten waarom. Je moet geen vier weken domineren om een koers te winnen. Da's het mooie aan wielrennen. Je kunt perfect naar één wedstrijd toe werken." In het geval van Sagan zou Boonen niet verrast zijn als dat ook effectief het geval is. "Met de ervaring en het talent dat Peter heeft, geloof ik daar heel sterk in dat die kan zeggen: ik werk naar één of twee wedstrijden toe. Dat kan perfect."