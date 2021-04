Volgens Greg Van Avermaet heeft hij een kleine kans om de Ronde van Vlaanderen te winnen: "Het gaat elke week beter en beter"

Zondag staat met de Ronde van Vlaanderen een echt wielermonument op het programma. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en het blok van Deceuninck-Quick-Step zijn de favorieten, maar wat met de outsiders?

Eén van die outsiders is Greg Van Avermaet. Hij is het parcours nog eens gaan verkennen. "Het is altijd goed om het parcours te verkennen. Ik ken het parcours goed en er is niet veel veranderd. Het is een goede training om de benen te testen voor zondag. Ik denk dat iedereen klaar is om koers te maken", legde Van Avermaet uit op de persconferentie van deze middag.

Greg Van Avermaet kijkt tevreden terug op Dwars door Vlaanderen van voorbije woensdag. Daar eindigde hij op de zevende plaats. "Het gaat niet slecht. Ik heb woensdag een goede koers gereden. Het was een mooie wedstrijd om voor het podium te gaan en ik had er de benen voor. Jammer genoeg is het podium niet gelukt. Ik word wel elke week beter en beter."

Hoe ziet onze landgenoot zijn eigen kansen voor de Ronde van Vlaanderen? "Ik denk dat we een kleine kans hebben om de favorieten (Mathieu van der Poel, Wout van Aert en het blok van Deceuninck-Quick-Step) te verslaan. Ik zal mijn uiterste best doen", aldus Greg Van Avermaet.