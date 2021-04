'The Last Dance' is voorbij: wielerloopbaan van Maarten Wynants zit er op en felicitaties stromen binnen

Nog één keertje Ronde van Vlaanderen als afscheid. Dat is wat Maarten Wynants nog restte voorbije zondag. Wynants mag nu met een voldaan gevoel de fiets aan de kant zetten. De Limburger stopt op zijn 38ste met profwielrennen.

In juni 2020 kondigde Wynants aan dat hij nog een jaartje zou doorgaan, tot in april 2021. Na Parijs-Roubaix zou hij dan de fiets aan de haak hangen. De Helleklassieker was de grote koers waarin Wynants zijn beste resultaat kon voorleggen. In 2012 reed Wynants als 10de over de streep op de piste in Roubaix.

Door het uitstel van Parijs-Roubaix werd zijn afscheid aan de wielersport met een weekje vervroegd en werd de Ronde van Vlaanderen zijn laatste wedstrijd. 'The Last Dance', zoals hij het zelf op sociale media aankondigde. Wynants kwam als 92ste over de meet in Oudenaarde.

Gedurende zijn hele carrière was Wynants vooral een nuttige werkkracht die zeer naar waarde werd geschat. Hij kreeg dan ook alvast felicitaties van onder meer Iljo Keiss, Bram Tankink en Jelle Wallays. Wynants was ook Belgisch kampioen bij de beloften en kreeg de prijs van de strijdlust na de openingsetappe van de Tour in 2010.