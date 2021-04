Tom Steels kon vieren in Ronde met Elegant-Quick.Step: "Julian was een vraagteken, Kasper een taaie duivel"

Tom Steels heet de man in de ploegwagen te zijn die steeds de rust weet te bewaren. Elegant-Quick.Step won met Kasper Asgreen in elk geval de Ronde en het was Steels die samen met Wilfried Peeters hem tijdens de koers de instructies meegaf. De juiste, zo bleek achteraf.

Is het gevierd geweest? "Dat is niiet gemakkelijk in deze tijden, maar we hebben er toch eentje op gedronken. Ik denk dat Kasper dat wel verdiende. De hele ploeg trouwens", zegt ploegleider Tom Steels in de HLN Sportcast. "Er is een gigantisch verschil tussen een plan opmaken en het op de fiets uitvoeren. Dan heb je mannen nodig die er vol voor willen gaan. Dan is het mooi om dat vanuit de auto kunnen volgen."

BELANGRIJKE ROL VOOR ALAPHILIPPE

Waaruit bestond nu eigenlijk het plan van Elegant-Quick.Step? "Het plan was om niet in de verdediging te geraken. Ik moet zeggen dat Kasper supersterk was. Julian Alaphilippe was een klein beetje een vraagteken voor de Ronde. Hij heeft goed gereden. Hij was misschien niet super, maar zelfs dan heeft Julian een belangrijke rol te spelen in dat soort wedstrijden."

Wat dachten ze toen Asgreen met Van der Poel naar de meet ging? "We weten dat Kasper niet echt traag is. Die gaat geen massaspurten winnen, maar na een wedstrijd van 250 kilometer weet je dat de snelheid wat afbot, en dat Kasper wel een kans maakte. Dan is het gewoon de sterkste die wint."

NIET ALTIJD SNELSTE DIE WINT

Nochtans waren de kansen van de Deen op papier miniem. "Het is niet altijd de snelste die wint. Als je vijftig meter te vroeg aangaat en je hebt een taaie duivel als Kasper in uw wiel, dan moet je een superdag hebben en anders plooi je."