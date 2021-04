Parcourskennis hielp Pogačar in zijn duel met Roglič: "Ik ben vrij optimistisch" en "Ik wist dat het cruciaal was..."

De vuist mocht gebald worden door Tadej Pogačar, want hij had het onderonsje met Primož Roglič in zijn voordeel beslist. Toch als het ging om de ritzege. Dat was ook niet toevallig, want Pogačar wist perfect waar hij vooraan moest zitten.

"'s Ochtends waren we met de wagen naar de finish gegaan en teammanager Matxin had mij de route goed uitgelegd. Ik was me er van bewust hoe lastig de klim is", aldus Pogačar. "Ik wist dat het cruciaal was om als eerste te zitten op het laatste stuk om de laatste dalende meters richting de finish aan te vatten."

Dit succes maakt me heel blij

Pogačar was er gebrand op om in het Baskenland eens te proeven van de overwinning. "Dit succes maakt me heel blij, want ik heb altijd al de ambitie gehad om terug te komen en het hier goed te doen, sinds ik twee jaar geleden meedeed in de Ronde van het Baskenland. Het is een mooie koers."

Zijn ritzege heeft Pogačar dus al beet. In de stand staat hij tweede, op twintig seconden van leider Roglič. Wat is er nog mogelijk in deze Ronde van het Baskenland? "Er blijven nog drie dagen koers over, drie zware dagen. Ik ben vrij optimistisch, want de conditie is goed en de ploeg rijdt goed samen."