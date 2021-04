Primoz Roglic is leiderstrui kwijt in de Ronde van het Baskenland, maar: "Er komen nog kansen"

Primoz Roglic is leider af in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen van Jumbo-Visma eindigde in vierde etappe op de veertiende plaats op 49 seconden van een groepje met onder meer McNulty en daardoor zakt Roglic naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

Brandon McNulty is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland. De renner van UAE Team Emirates was slim meegesprongen in de vierde etappe en pakte zo 49 seconden op Roglic. Daardoor is McNulty nu de nieuwe leider met 23 seconden voorsprong op Roglic.

De eindwinst is zeker nog niet binnen voor McNulty, want Roglic geeft uiteraard nog niet op. "Het was een zware dag met weer een lastige klim. We hoopten op het einde dat we de etappe konden winnen met Jonas (Vingegaard). Als we onze inspanningen nu beoordelen, denk ik dat we vandaag net aan de verkeerde kant van de streep staan. Hier in Baskenland is elke dag een klassementsdag. Dat zal de komende twee dagen niet anders zijn. Er zijn nog kansen", aldus Roglic op de officiële website van Jumbo-Visma.