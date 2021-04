Sportief directeur Intermarché-Wanty-Gobert heeft lovende woorden voor onze landgenoot: "Ik denk dat hij alle kwaliteiten heeft om een toprenner te worden"

Ook bij zijn ploeg, Intermarché-Wanty-Gobert, zijn ze tevreden over de prestaties van Quinten Hermans in de Ronde van het Baskenland. Zo had Valerio Piva, sportief directeur bij de wielerformatie, lovende woorden voor Hermans op de twitterpagina van de wielerploeg.

"Quinten Hermans was fenomenaal vandaag. Hij wilde strijden voor de bolletjestrui en wist sterk te finishen voor een top 10-plaats. Ik ben benieuwd wat zijn grenzen zijn. Ik denk dat hij alle kwaliteiten heeft om een toprenner te worden", legde Piva uit.

"Quinten Hermans was phenomenal today. He wanted to compete for the polka dot jersey & managed to finish strongly to get a top 10. I'm curious to see what his limits are. I believe he has all the qualities to be a top tier rider."