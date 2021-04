Eén en twee voor Deceuninck-Quick-Step in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland: "Een dag die we ons altijd zullen herinneren"

Bij Deceuninck-Quick-Step zullen ze ongetwijfeld heel wat plezier beleefd hebben aan de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland. Honoré en Cerny eindigden namelijk op de eerste en de tweede plaats.

Met Honoré en Cerny kwamen vrijdag twee renners van Deceuninck-Quick-Step samen over de meet in de Ronde van het Baskenland. De zege was uiteindelijk voor Honoré, maar daar kon ploegmaat Cerny wel mee leven.

Hij gaf meer uitleg op de officiële website van de Belgische wielerformatie. "Het is een memorabele dag voor ons. We geloofden in onszelf, hielden het tempo hoog in de finale en leverden een geweldige teamprestatie. Daarom mogen we trots zijn op wat we bereikt hebben, want het is een dag die we ons altijd zullen herinneren", aldus Cerny.