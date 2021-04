INEOS Grenadiers rekent in de Brabantse Pijl op onder meer Pidcock en Carapaz

INEOS Grenadiers heeft voor een sterke selectie gekozen met het oog op de Brabantse Pijl. De wielerploeg heeft met Richard Carapaz en Tom Pidcock namelijk twee troeven die ze in de eendagswedstrijd kunnen uitspelen.

Daarnaast kunnen Carapaz en Pidcock rekenen op enkele sterke knechten, want ook Luke Rowe, Leonardo Basso, Eddie Dunbar, Michal Golas en Cameron Wurf zitten in de selectie van INEOS Grenadiers voor de Brabantse Pijl.

