Mark Cavendish doet het! Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step haalt tweede etappe Ronde van Turkije binnen

Mark Cavendish heeft de tweede etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam gezet. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step was in de massasprint net iets sneller dan onze landgenoot Jasper Philipsen. André Greipel eindigde op de derde plaats.

Het zal Cavendish zeer veel deugd doen, want de Brit kon al drie jaar geen wedstrijd meer winnen. In 2018 won Cavendish een laatste keer en dat was in de derde etappe van de Dubai Tour.

Yes, yes, yes, yes, yes!!!!!@MarkCavendish takes his first win of the season on stage 2 of #TUR2021 after a spectacular sprint in Konya! pic.twitter.com/9vOVY7cFUu