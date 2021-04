Veldrijdster Blanka Vas gaat overstap maken naar WorldTour-ploeg

Dat is Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus, het team waar Kata Blanka Vas nu al drie jaar voor rijdt. Eerst deed ze dat als juniore en nadien groeide ze door naar de eliteploeg. Aan die periode komt dus een einde. Een overstap naar een WorldTour-ploeg kan een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de carrière van Vas.

De 19-jarige renster werd al drie jaar na mekaar Hongaars kampioene in het veldrijden. Het voorbije seizoen was ze ook goed voor enkele goede uitslagen in de Wereldbeker. Daarnaast won ze namens Doltcini ook de crossen van Gullegem en Bredene.

👉 We have news to report!

We inform or followers that our rider Blanka is leaving our team and take the big step towards a world tour Team. 👊



Thanks Kata Blanka Vas for the past 3 years where you started in our junior team and later in or elite team.

Some 📸 from the past 3 Y pic.twitter.com/trwL52bDN6