Geen Mathieu van der Poel voor Alpecin-Fenix in Brabantse Pijl, ex-winnaar verschijnt wel aan de start

Mathieu van der Poel heeft rust ingelast na zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander, die dit seizoen onder meer de Strade Bianche op zijn naam kon zetten, zal namelijk niet te zien zijn in de Brabantse Pijl.

Alpecin-Fenix rekent wel op Belgisch kampioen Dries De Bondt. Ook Petr Vakoč, ex-winnaar van de Brabantse Pijl, is van de partij. Daarnaast zitten ook Ben Tulett, Oscar Riesebeek, Kristian Sbaragli en onze landgenoten Xandro Meurisse en Floris De Tier in de selectie.

🇧🇪 #BP21 #BPmen



📢 Here's our team for @DeBrabantsePijl, including @PetrVakoc, who won the race 5 years ago 🔵🔴 pic.twitter.com/xKcaNYd7Oy