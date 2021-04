Drie op drie voor Mark Cavendish in de Ronde van Turkije! Brit opnieuw net iets sneller dan Jasper Philipsen

Mark Cavendish heeft het nog eens gedaan in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter heeft deze middag zijn derde overwinning op rij geboekt in de Turkse rittenwedstrijd. Ook nu was hij net iets sneller dan Jasper Philipsen.

Drie op drie voor Mark Cavendish en Deceuninck-Quick-Step in de Ronde van Turkije. De Britse sprinter was namelijk ook in de vierde etappe van de Turkse rittenwedstrijd de snelste. Hij haalde het opnieuw voor onze landgenoot Jasper Philipsen.

Daarnaast is het ook een speciale overwinning voor Deceuninck-Quick-Step, want de ritzege van Cavendish deze middag is al de 800e overwinning voor de Belgische wielerformatie sinds de oprichting van de ploeg.