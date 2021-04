Controversiële ploeg trekt zich terug uit Ronde van Italië na recent dopinggeval

Na de recente positieve dopingtest van De Bonis zat ook de organisatie van de Giro met de handen in het haar. Dat had immers een wildcard gegeven aan Vini Zabù, de ploeg die door meerdere dopinggevallen de laatste jaren geen al te frisse reputatie heeft gekregen.

Het was de vraag of de ploeg nu wel zou kunnen starten in de Giro. De ploegleiding heeft zelf de knoop doorgehakt: Vini Zabù trekt zich terug uit de Ronde van Italië. "De ploeg en hoofdsponsor hebben beslist om een belangrijk signaal te geven naar de wielerwereld", klinkt het.

Bij Vini Zabù blijven ze benadrukken dat ze er alles aan doen om het gebruik van doping tegen te gaan. "Diegenen die inbreuken plegen op de ethische principes van de sport, beschadigen niet alleen zichzelf, maar een volledige ploeg."

LIEFDE VOOR DE SPORT

Er komt dus nu weer een plek vrij in de Giro. De organisatie zou eventueel een andere ploeg kunnen uitnodigen. "We bedanken organisator RCS Sport voor de positieve evaluatie van ons project. Onze terugtrekking uit de Giro is een daad van liefde voor de sport."