Planckaert doet oproep aan rappe mannen nadat Van Aert naast winst grijpt: "Onderschat nooit uw tegenstander"

De overwinning van Wout van Aert kon als het ware al opgeschreven worden in de Brabantse Pijl. Trentin, die had zijn meeste kruit al verschoten. En Pidcock, die kon hij wel aan in de sprint. Niet dus. Eddy Planckaert komt met een waarschuwing voor de snellere mannen.

Ook in Extra Time Koers kwam de ontknoping van de Brabantse Pijl uiteraard aan bod. "Iedereen verwacht sowieso Wout van Aert. Normaal moet hij die spurt met tien lengten voorsprong winnen. Het punt is: als je met twee of drie naar de meet gaat, dat is altijd anders."

Planckaert spreekt uit ervaring. "Ik heb het zelf aan de lijve ondervonden met Carlo Bomans in Waregem, ik was al aan het feesten." Planckaert heeft dan ook een boodschap voor zij die op papier de snelsten zijn. "Denk na, onderschat nooit uw tegenstander. Er zat power op bij Pidcock."

95% ZEKERHEID ONVOLDOENDE

Wat doen de zogeheten rappe mannen dan verkeerd? "Ze gaan te gemakkelijk naar de meet. 'Ik ben toch de rapste, er kan niets gebeuren.' Dat is met 95% zekerheid naar de meet gaan. Neen, je moet met 110% naar de meet gaan, in het wiel."

En vooral: elke concurrent serieus nemen. "Niemand onderschatten in een sprint met twee of drie, want het is twee keer na elkaar dat de topspurter, die honderd keer sneller is, die geklopt wordt", verwijst Planckaert ook naar de spurt tussen Asgreen en Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen.