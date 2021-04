Alaphilippe heeft droom in volgende koersen en krijgt Vansevant aan zijn zijde: "Van Aert zal het goed willen doen"

Julian Alaphilippe koerste niet meer sinds de Ronde van Vlaanderen. Daar komt zondag verandering in, met een deelname aan de Amstel Gold Race. Zorgen over de vorm hoeven er niet gemaakt te worden, stelt hij. Het liefst van al wint hij een week later in Luik.

"Ik denk dat het nog nerveuzer zal zijn dan normaal", voorspelt Alaphilippe over de Amstel Gold Race van komende zondag. De wereldkampioen doelt vooral op het feit dat het een wedstrijd van plaatselijke ronden zal zijn. "Je kunt het vergelijken met een WK: dat is ook op een lokale omloop en vergt ook veel concentratie en energie."

Alaphilippe beseft waarin de moeilijkheidsgraad zondag ligt. "De opeenvolging van de klimmetjes, met minder kans op recuperatie dan normaal, zal moeilijk zijn. We moeten twaalf keer over de Cauberg, dat zegt genoeg. We zijn gefocust op wat we zelf moeten doen en hoe we ons moeten organiseren. De ploeg die de koers controleert heeft bepaalde voordelen. We zijn het gewoon om dat te doen."

DRIE BELANGRIJKE DOELEN

Het lijkt al een tijdje geleden dat we nog de beste Alaphilippe gezien hebben. Hoe is het met hem? "De vorm is goed. De Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn belangrijke doelen. De Waalse Pijl ligt mij het best, maar ik droom ervan om te winnen in Luik. Van de drie Ardennenklassiekers is de Amstel de koers die me wellicht het minste ligt, maar ik schat al deze drie koersen naar waarde."

Zondag is Mauri Vansevenant één van zijn ploegmaats. Diens status binnen de ploeg is na een uitstekende seizoensstart blijkbaar al veranderd. "Hij heeft recent goed gepresteerd. De Ardennenklassiekers liggen hem. Hij zal een renner zijn die een beschermde rol krijgt."

PIDCOCK KAN WEER WINNEN

Wie zijn volgens Alaphilippe de belangrijkste tegenstanders in de Amstel Gold Race? "Als je kijkt naar de prestatie van Tom Pidcock in de Brabantse Pijl, dan is hij ook in staat om te winnen. Van Aert zal het ook goed willen doen in zijn laatste koers van het voorjaar."