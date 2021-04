Deceuninck-Quick-Step heeft selectie rond voor Amstel Gold Race en rekent onder meer op wereldkampioen Alaphilippe

Deceuninck-Quick-Step heeft deze middag haar selectie bekendgemaakt voor de Amstel Gold Race, de Nederlandse klassieker die zondag op het programma staat. Onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe is van de partij.

Naast Alaphilippe rekent Deceuninck-Quick-Step nog op enkele andere uitstekende renners. Zo zijn ook Florian Sénéchal, Mattia Cattaneo, Rémi Cavagna, Ian Garrison en onze landgenoten Pieter Serry en Mauri Vansevenant geselecteerd.

Here’s our seven-man team for @Amstelgoldrace, the season’s first Ardennes Classic: https://t.co/XAJ4V5Wxks pic.twitter.com/VR2FTdbhkG