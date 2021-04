Straffe selectie van INEOS Grenadiers voor de Amstel Gold Race: Pidcock, Kwiatkowski en Carapaz van de partij

Enkele dagen geleden pakte INEOS Grenadiers nog de zege in de Brabantse Pijl met Tom Pidcock en uiteraard wil de ploeg bevestigen in de Amstel Gold Race. Pidcock kan voor zijn tweede overwinning in enkele dagen gaan, want de Brit is opnieuw van de partij.

Met Michal Kwiatkowski, Richard Carapaz en Dylan Van Baarle heeft de wielerploeg naast Pidcock nog enkele andere kaarten die uitgespeeld kunnen worden. Ook Luke Rowe, Michal Golas en Eddie Dunbar zitten in de selectie.

