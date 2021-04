Zelfs kettingprobleem houdt Philipsen ditmaal niet tegen: "Superblij dat ik eindelijk een rit kan winnen"

Vanuit zijn standpunt bekeken zat Philipsen helemaal aan de rechterkant tijdens de sprint in Marmaris. Juichen deed hij niet echt. Misschien omdat hij maar moeilijk kon geloven dat hij zou winnen, nadat hij eerder drie keer na mekaar tweede werd in de Ronde van Turkije.

Nochtans had Philipsen echt wel zijn gram gehaald: hij en niemand anders was winnaar van van de zesde etappe. Een opluchting. "Ik was ontgoocheld na mijn drie tweede plaatsen. Ik ben superblij dat ik eindelijk een rit kan winnen", reageert Philipsen.

KETTING ERAF IN LAATSTE 5 KILOMETER

Het was allesbehalve evident, want zijn ploeg moest het in het slot nog over een andere boog gooien. "We moesten onze tactiek veranderen. In de laatste vijf kilometer viel mijn ketting er zelfs nog af." Zelfs deze hindernis kon hem niet van ritwinst houden.

André Greipel reed één van zijn betere sprints uit deze rittenkoers en werd zijn voornaamste tegenstander. Wel hield die het zeer fair en dat kwam van pas. "Ik had geluk dat André Greipel nog een opening heeft gelaten, anders was het onmogelijk geweest voor mij om te winnen.”