Als belofterenner droeg hij de oude schoenen van zijn vader: "Altijd mijn overtuiging geweest"

Mauri Vansevenant is één van de nieuwe sterren aan het Belgische wielrennersfirmament, maar bij de beloften moest hij het op een andere manier doen.

Vanthourenhout liet vallen dat Mauri Vansevenant bij de beloften de oude schoenen van zijn vader droeg en die met watten vulde omdat ze te groot waren. “Dat is altijd mijn overtuiging geweest: als het bij de beloften niet lukt op oud materiaal, dan zal het bij de profs ook niet lukken met het beste materiaal”, zegt Vansevenant aan HBVL.

Gemakkelijk is dat zeker niet, omdat er ook bij de beloften tegenwoordig stevig gewerkt wordt. “Je moet als belofte toch een bepaalde marge creëren. Simpel is dat niet, want het niveau is nu gigantisch hoog. Eigenlijk moet je al leven als een prof om je te onderscheiden, maar bij de profs moet er sowieso nog een stap bij.”

Alle aandacht naar de Waalse Pijl nu, een koers die hij vorig jaar had moeten winnen. “Wat ik toen deed, zal moeilijk te evenaren zijn. Het peloton kent mij al beter, negen minuten voorsprong gaan ze mij niet meer geven. En sowieso is Julian Alaphilippe de kopman bij ons. Maar die koers was een fantastische ervaring die altijd een speciaal plaatsje zal blijven hebben.”