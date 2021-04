Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng slaat dubbelslag na lekke band voor Mas in slotkilometer

Een boeiende ontwikkeling in de strijd om de eindzege in Valencia. Europees kampioen tijdrijden Küng haalt meer dan waarschijnlijk zijn slag thuis. De Zwitser was de snelste in de individuele tijdrit en is ook de nieuwe leider. Wellicht kan hij zondag de eindzege binnenhalen.

Een tijdrit van ruim 14 kilometer was de opdracht op de voorlaatste dag van de Ronde van Valencia. Stefan Küng was de man van wie het meest verwacht kon worden en de renner van Groupama-FDJ stelde niet teleur in zijn favoriete discipline. In 16 minuten en 12 seconden werkte hij de tijdrit af.

Dat was de beste tijd in de tijdrit en zo sprong Küng ook over Oliveira in het klassement. Voor die algemene rangschikking was het vooral interessant wat Mas, die aan de tijdrit begonnen was als leider, ging doen. Aan het tussenpunt was de Spanjaard 19 seconden trager dan Küng. Dat was niet verrassend, maar voor de leiding in het klassement was het zo nog altijd nipt.

ONBEGONNEN WERK VOOR MAS NA LEKKE BAND

Het ging dus tussen Küng en Mas om de leiderstrui... en in de slotkilometer reed Mas nog lek! Onbegonnen werk werd het zo voor die laatste om de boel nog te redden. Küng won de tijdrit en was 11 seconden sneller dan Oliveira en 36 tellen rapper dan Guernalec. In het klassement heeft Küng nu zes seconden voorsprong op Oliveira en een bonus van 36 seconden op Mas.