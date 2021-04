Het succes Cavendish: "Na zijn derde overwinning heb ik hem zelfs niet meer gefeliciteerd"

Mark Cavendish staat er door de Ronde van Turkije weer helemaal. Een meesterzet van Deceuninck-QuickStep?

Ploegleider Brian Holm is in zijn nopjes. “Ik heb altijd het idee gehad dat het weer goed zou komen met Mark Cavendish. Als het goed zit in zijn hoofd, kan hij weer winnen”, zegt Holm aan HLN.

Al moest hij daarvoor wel een nieuw contract afdwingen. “Patrick Lefevere kan dat verhaal ongetwijfeld veel beter vertellen. Hij moest Lefevere overtuigen dat hij een comeback kon maken. Daar heeft Patrick ongetwijfeld goed over nagedacht. En hij heeft hem toch een tweede kans gegeven. Omdat hij ook wist dat het team niets te verliezen had.

Al zijn er ook veel mensen die Cavendish liever niet meer zagen koersen. “Laten we eerlijk zijn, hij koerst voor een klein contractje bij Patrick Lefevere. Als je zoals Cavendish dan toch voor zo’n ploeg wilt rijden, dan doe je dat alleen uit liefde voor de sport. Sommigen zien hem graag winnen, anderen hebben liever dat hij verliest. Niet iedereen ziet hem graag en dat is net goed voor hem. Het houdt zijn motor draaiende.”

Wat Cavendish nog kan bereiken? “Voor het geld moet hij niet meer koersen. Geld heeft hij genoeg. Hij moet nieuwe doelen vinden. Misschien gaat hij nu voor een plaats in de geschiedenisboeken. Hij kan André Greipel voorbijsteken als meest succesvolle renner in het WorldTour-peloton."

Greipel heeft 156 overwinningen, Cavendish 149. "Het kan nog. Ik ben er altijd zeker van geweest dat hij opnieuw zou gaan winnen. Niet dat hij drie ritten op rij zou winnen in de Ronde van Turkije natuurlijk. Bij de eerste zege was ik geëmotioneerd, een beetje zoals toen hij wereldkampioen werd in 2011 in Kopenhagen. Bij zijn tweede overwinning begon ik het weer normaal te vinden. En na zijn derde overwinning heb ik hem zelfs niet meer gefeliciteerd.”