Philipsen komt met kritische opmerking na winst: "Begrijp niet waarom ze deze aankomstlijn in parcours hebben gelegd"

Winnaars hebben doorgaans enkel positieve dingen te zeggen. Bij Jasper Philipsen lag dat na de zevende rit in de Ronde van Turkije toch anders. Philipsen mocht na zijn tweede ritzege op rij de armen in de lucht steken, weliswaar na een aankomst die de wenkbrauwen deed fronsen.

Het was een finish in Turgutreis na een laatste paar hectometer in dalende lijn. "Ik begrijp niet helemaal waarom ze deze aankomstlijn in het parcours gelegd hebben. Er is al veel te doen geweest over finales met een afdaling. Bij deze snelheden loop je risico. Als er iets gebeurt, kan je zwaar vallen", oordeelt Philipsen.

Over het eigen uitgevoerde plan kon Philipsen dan wel weer positief uitlaten. "We hebben het gedaan zoals we gepland hadden. Je moest met snelheid van achteruit komen. Het ging om de snelheid, niet zozeer om de pure kracht."

WAAIERS

Het was niet bepaald wat je noemt een traditionele aangekondigde massasprint. Het was een zware dag. Op die eerste klim wilde Astana de koers hard maken. Er kwamen veel scheurtjes, maar alles kwam weer bijeen. Nadien kwamen er waaiers, door die zijwind. Dat is nooit gemakkelijk."

Jay Vine, de ploegmaat van Philipsen, is nog in de running voor de eindzege. "Het gaat het een leuke dag worden om te vechten voor het klassement. We zijn maar met vier meer, maar we proberen ons best te doen." En een derde opeenvolgende ritzege voor Philipsen kan ook nog. "Twee ritzeges is ook al mooi, we zullen zien."