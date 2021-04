Successen Cavendish kwamen er bijna niet: Lefevere wou ploeg uit Ronde van Turkije halen

De overwinningen van Mark Cavendish in de Ronde van Turkije, daar kon niemand naast kijken. Ook Patrick Lefevere is er vol lof over, al scheelde het niet veel of de ploeg maakte de rittenwedstrijd niet uit.

Lefevere had het misschien wel wat vroeger verwacht, maar eindelijk waren de overwinningen voor Cavendish er. “Succes heeft altijd vele vaders, maar ik mag de pluim op mijn hoed steken. Ik geloofde in Cavendish toen niemand anders dat nog deed. In alle bescheidenheid die ik niet heb: ondertussen voel ik aan mijn ellebogen wanneer het op is bij een coureur en wanneer niet”, schrijft Lefevere in zijn column voor Het Nieuwsblad.

Deceuninck-QuickStep kwam met amper zes renners aan de start, waaronder ook een wederoptredende Fabio Jakobsen. Drie ritzeges pakken is dan ook een straf sportief verhaal. Maar Lefevere vond het extra-sportief veel minder. “We hebben ernstig overwogen om in Turkije uit de wedstrijd te stappen. Dokter Yvan Vanmol was voor ons ter plaatse en hij was niet gelukkig. Inchecken in hotels verliep chaotisch: vooraf doorgegeven documenten gingen verloren, waardoor de renners lang in de lobby vastzaten, op een veel te kleine ruimte met veel te veel mensen. Coronamaatregelen bestonden niet of werden in ieder geval niet nageleefd”, gaat Lefevere verder.

De Ronde van Turkije trekt vooral langs de grote badsteden van het land. ”De hotels zijn navenant: grote ketens met grote eetzalen en grote buffetten. Onze renners staan dan in de rij te wachten tussen toeristen, die wel of geen mondmasker dragen. Dokter Vanmol kon het niet aanzien. Ik heb hem aan telefoon gezegd: ‘Yvan, als het zo erg is, moet jij als dokter je verantwoordelijkheid nemen.’ Uiteindelijk was het de voorbije dagen iets strakker geregeld en zijn we gebleven.”