Tweede sprintsucces op rij: Philipsen spurt het snelst in uitgedunde groep en klopt Cavendish in Turgutreis

Een nieuw duel tussen Mark Cavendish en Jasper Philipsen werd het in Turgutreis, de aankomstplaats van de zevende etappe van de Ronde van Turkije. Net als in de vorige rit triomfeerde Philipsen, die nu aan twee ritzeges in Turkije zit. Cavendish heeft er zoals bekend drie.

Vier renners trokken al vroeg in de aanval: Celano, Gavazzi, Irizar en Tonelli. De vroege vluchters werden zoals verwacht teruggegrepen en er onstonden ook waaiers, want het was felle wind op weg naar Turgutreis. Dit zorgde voor de uitdunning van het peloton tot een groep van ongeveer vijftig man.

Een minder grote groep betekende ook minder controle. Jokin Aranburu waagde het erop, maar geraakte niet verder dan twintig seconden weg van de groep. In de slotkilometers sloeg Shane Archbold een groot gat. Ook voor de Nieuw-Zeelander van Deceuninck-Quick.Step was het te moeilijk om het vol te houden.

PHILIPSEN VOOR CAVENDISH EN GREIPEL

Israel Start-Up Nation werd zo wel al snel aan het werk gezet. Philipsen had wel nog een mannetje over voor de groepssprint in dalende lijn en was met zijn snelheid helemaal niet meer te remonteren. Cavendish ging wel nog voorbij Greipel naar plek 2, aan Philipsen was echter niets te doen.