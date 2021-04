VOORBESCHOUWING: opnieuw een grote naam als winnares in de Amstel? Alle schijnwerpers op Van Vleuten

Niet enkel bij de mannen gaat de Amstel Gold Race zondag voor het eerst sinds 2019 door, de vrouwen koersen ook in en rond Valkenburg. Met Annemiek van Vleuten die net op tijd in vorm was voor de Vlaamse klassiekers, is het niet ver zoeken naar een topfavoriete.

Met de dubbel Dwars door Vlaanderen - Ronde van Vlaanderen schitterde Annemiek van Vleuten weer aan de top van het vrouwenwielrennen. Na enkele zoekende maanden toonde ze dat ook haar overstap naar Movistar een succes kan worden. In 2019 was ze tweede in de Gold Race, na een spurt tegen Niewiadoma. Logisch dus dat we ook nu weer de naam van Van Vleuten in het rood omcirkelen.

Er zijn er zo nog wel een aantal. Marianne Vos stond twee jaar geleden eveneens op het podium en kan zich ook zeker uitleven op de gekende hellingen. In de Ronde zakte ze er wel verrassend door. Een andere Nederlandse om rekening mee te houden is Demi Vollering. Zij dacht dat ze de Brabantse Pijl gewonnen had. Dat bleek dan achteraf niet zo te zijn, Vollering zal dus ongetwijfeld gebrand zijn op revanche.

© photonews

Kan de winst ook gaan naar een renster die niet uit Nederland komt? Wel, Elisa Longo Borghini toonde zich in de vorige wedstrijden weer enorm aanvalslustig. Enkel in de Trofeo Alfredo Binda werd ze daarvoor beloond. Met al die lokale ronden zou dat ook in de Amstel eens kunnen. Titelverdedigster Niewiadoma zal zeker ook haar zinnen gezet hebben op een nieuwe triomf.

Dan is er ook nog Ruth Winder, de winnares van de Brabantse Pijl. En Grace Brown, de Australische die Brugge-De Panne won en naar het podium reed in de Ronde. Haar laat je best geen meter wegrijden, of het kan zijn dat je ze pas na de finish terugziet. Nog twee rensters die de wedstrijd al op hun palmares staan hebben zijn niet genoemd: Chantal van den Broek-Blaak en Anna van der Breggen.

© photonews

Van den Broek-Blaak wil nog wel eens het niveau halen dat ze in de Strade bereikte. Van der Breggen gaat ondanks een verkoudheid toch aan de start komen. Met hun twee en ook Niewiadoma op de erelijst, was het telkens een naam van een klok die de laatste drie edities van de Amstel Gold Race voor vrouwen won. Zondag ook weer?

ONZE STERREN VOOR DE AMSTEL GOLD RACE VOOR VROUWEN:

**** Annemiek van Vleuten

*** Elisa Longo Borghini - Demi Vollering - Marianne Vos

** Grace Brown - Katarzyna Niewiadoma

* Chantal van den Broek-Blaak - Anna van der Breggen