Bij de mannen geen Van der Poel, bij de vrouwen staat vorige laureate wel aan de start in Amstel: "Zullen heel attent moeten zijn"

Bij de mannen krijgen we gegarandeerd een andere winnaar van de Amstel Gold Race dan de vorige editie want Mathieu van der Poel rijdt niet mee. Bij de vrouwen is zo'n scenario wel mogelijk.

In een van de enige grote Nederlandse klassiekers op de kalender, werd een wedstrijd in een sport die gedomineerd wordt door Nederlandse dames niet gewonnen door een Nederlandse. Het was de Poolse Katarzyna Niewiadoma die haar handen in de lucht mocht steken toen ze als eerste over de finish kwam in de Amstel Gold Race van 2019. Ze klopte Van Veluten in een sprint met twee, Vos werd derde op tien seconden.

Dat de Poolse ook dit jaar kan winnen, dat is zeker. Al zal alles mee moeten zitten. "Je hebt een goed team, goede benen, veel geluk en toegewijde ploeggenoten nodig om te winnen. Je moet de hele wedstrijd alert zijn, alles kan gebeuren op zulke circuits en er zijn veel belangrijke momenten", vertlet Niewiadoma aan Cyclingnews.

De rensters krijgen net zoals de heren een afgelosten parcours voor de kiezen, in totaal zullen ze 116 kilometer afleggen voor ze de finish bereiken. "De klimmetjes zullen zich al snel laten voelen als je slecht gepositioneerd zit. Het zal belangrijk zijn om goed vooraan te zitten want het peloton zal al na enkele rondes sereus uitgedund zijn", voorspelt ze.