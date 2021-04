DSM telkens met een andere Belg in Ardennenklassieker: dit is de ploeg van plan met Benoot en Van Wilder

De plannen van de renners die in aanmerking komen voor de Ardennenklassiekers, variëren nogal wat. Ook bij DSM. Tiesj Benoot bijvoorbeeld gaat slechts één van de twee Waalse klassiekers rijden. Hetzelfde geldt voor Ilan Van Wilder.

DSM trekt naar de Waalse Pijl met een groep gretige en jonge renners. Ilan Van Wilder hoort daar ook bij. De ploeg heeft moed getankt door de toptiennotering van Andreas Leknessund in de Brabantse Pijl. Het plan is om te anticiperen vooraleer de Muur van Hoei een laatste keer beklommen wordt. Naast Van Wilder en Leknessund starten ook Arensman, Brenner, Donovan, Haga en Tusveld voor DSM.

DONOVAN EN LEKNESSUND DOEN DUBBEL WAALSE PIJL - LUIK

Van dat zevental zullen slechts twee renners ook Luik-Bastenaken-Luik rijden: Donovan en Leknessund. Tiesj Benoot is zondag de kopman. De betrachting is om met zoveel mogelijk renners in de finale te geraken, om Benoot dan zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

De vier andere geselecteerden voor DSM in Luik-Bastenaken-Luik zijn Nikias Arndt, Chris Hamilton, Martijn Tusveld en Kevin Vermaerke.