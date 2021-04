Moscon maakte gebruik van 'thuisvoordeel' en won voor het eerst sinds 2018: "Een heel bijzonder gevoel"

Aan het potentieel van Gianni Moscon twijfelt niemand. Nog altijd niet. Alleen leek het er de voorbije jaren maar niet uit te komen. Sinds 2018 had de Italiaan maar geen koers gewonnen! In de Ronde van de Alpen lukte het hem dan toch nog eens. In Innsbruck. Home sweet home.

"Ik heb de laatste jaren veel moeilijkheden gekend", vertelde Moscon aan La Chaîne L'Équipe na zijn overwinning. "Het doet goed om terug te keren op mijn beste niveau. Ik hoop dat het zo verder kan gaan en dat ik nog mooie koersen kan rijden."

Ik wil gewoon van deze overwinning genieten

Moscon nam in de finale van de eerste rit de goede beslissingen op de juiste momenten. Dat was geen toeval. De aankomstplaats lag immers in Innsbruck. "Ik ken deze wegen heel goed, ik woon sinds drie jaar in Innsbruck. Het parcours was ideaal voor mij. Ik bedank mijn ploegmaats. Ik wil gewoon van deze overwinning genieten. Voor het vervolg van de wedstrijd bekijken we het dag per dag."

Het deed wel iets met hem, om zich na enkele mindere jaren weer op de wielerkaart te zetten. "Het is niet gemakkelijk om te winnen en wanneer je dan terug aanknoopt met succes, is dat een heel bijzonder gevoel."