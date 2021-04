Tim Wellens speelde alles of niks in de Amstel Gold Race

Tim Wellens probeerde het drietal Van Aert-Pidcock-Schachmann nog het vuur aan de schenen te leggen, maar dat lukte niet meer.

In de slotkilometers deed Tim Wellens nog enkele pogingen om weer bij het leiderstrio te geraken. “Ik viel telkens een beetje stil”, zegt Wellens aan HBVL. “Met Tosh Van Der Sande en ik nog in de achtervolgende groep hanteerden we het volgende plan: ik zou alles op de aanval zetten, Tosh mocht de sprint afwachten.”

Het was een ferme gok natuurlijk. “Ik speelde alles of niks. Het werd niks. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het alternatief was wachten op de sprint en hopen op een dichte ereplaats.”

Het bijzondere parcours deerde Wellens niet. “Ja, ik vind het wel leuk koersen, zo op lokale omlopen. Het was allerminst makkelijk. Dat kon je zien tijdens de laatste beklimming van de Cauberg. Zelf kende ik daar een moeilijk moment. Ik ben goed, maar ik 'mankeer' nog een beetje de benen om top te zijn.”