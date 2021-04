Julian Alaphilippe verwacht met de Waalse Pijl een open wedstrijd: "Er zijn heel wat kandidaten voor de overwinning"

Woensdagmiddag staat de Waalse Pijl op het programma. Het is onder meer uitkijken naar wereldkampioen Julian Alaphilippe, want de Fransman kon de Waalse Pijl al twee keer op zijn naam zetten.

Alaphilippe kijkt uit naar zijn favoriete wedstrijd, maar op het persmoment van deze middag legde hij uit dat hij niet dezelfde vorm heeft als het voorbije jaar. "Het was dit seizoen een andere voorbereiding. Er komen heel wat sterke renners uit de Ronde van het Baskenland. Ik ben ook niet teleurgesteld over mijn zesde plaats in de Amstel Gold Race, want de beste renners zaten voorin. Ik ben goed hersteld en kijk uit naar de Waalse Pijl morgen", legde de wereldkampioen uit.

Julian Alaphilippe verwacht een open wedstrijd. "Het gaat een open en harde wedstrijd zijn. Er zijn namelijk veel kandidaten voor de overwinning. Verschillende ploegen kunnen twee of drie kaarten uitspelen. Het is hard om een scenario te voorspellen."

Ook Deceuninck-Quick-Step zelf kan verschillende kaarten uitspelen. Zo hebben ze naast Alaphilippe ook nog Mauri Vansevenant. "Hij is zeer sterk en gemotiveerd. Hij toont overal karakter waar hij start. Het is een goede kans voor hem morgen om zijn kracht tonen. Hij zal beschermd worden tot het belangrijk wordt", aldus Alaphilippe over onze landgenoot.