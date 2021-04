Leuke nieuwigheid in de Ronde van Luxemburg

De Ronde van Luxemburg wordt van 14 tot en met 18 september gereden en pakt uit met een nieuwigheid.

De openingsrit wordt in de hoofdstad gereden. Daarna volgt een koninginnerit naar Esche-sur-Sûre. Ook een rit voor de sprinters naar Mamer staat op het programma.

Voor het eerst in vijftien jaar pakt de Ronde van Luxemburg echter ook uit met een tijdrit. Die gaat over 25 kilometer en zal gereden worden in de straten van Dudelange.

De Ronde van Luxemburg, de 81ste editie ondertussen al, sluit af met een rit naar hoofdstad Luxemburg.