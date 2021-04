Pidcock moet sprint tegen Van Aert achter zich laten in Waalse Pijl: "Mag zeggen dat finishfoto niet duidelijk genoeg was"

Tom Pidcock vertrok als één van de favorieten in de Waalse Pijl, al was de sprint tegen Van Aert in de Amstel Gold Race nog niet helemaal uit zijn gedachten. De Brit werd daar tweede na een millimetersprint en er was een heel lange tijd nodig om de uitslag te bepalen.

Heeft Pidcock de beelden nog dikwijls bekeken? "Niet zo veel . Een paar keer vlak na de wedstrijd, maar nadien niet meer." De finishfoto ligt toch nog wat op zijn maag. "Het was helemaal niet erg duidelijk. Het moet duidelijker. zijn. Het is niets om over te klagen. Ik ben hier niet om te zeggen dat hij won of ik won. Ik denk wel dat ik mag zeggen dat de finishfoto niet duidelijk genoeg was." GROOT NIEUWS De focus op de Waalse Pijl dan maar. Het is een editie zonder Pogačar en Hirschi na coronagevallen bij UAE. "Dat is zeker een voordeel voor de andere favorieten. Het verandert de koers zeker. Het was groot nieuws deze ochtend dat zij niet zouden meedoen. Er zijn nog altijd wel veel andere jongens die zullen meedoen voor de prijzen." Pidcock gaf voor de start ook nog zijn algemene verwachtingen voor de Waalse Pijl mee. "Het gaat zeker een zware koers worden. In elke koers dit jaar wordt er vroeg aangevallen. Ik denk dat het nu ook zo zal zijn, zeker met de Muur van Hoei op het einde."