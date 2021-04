Derde keer, goede keer voor Oostenrijker van BORA-Hansgrohe in de slotetappe van de Tour of the Alps

In de slotetappe van de Tour of the Alps heeft Felix Großschartner aan het langste eind getrokken. De Oostenrijker van BORA-Hansgrohe kwam solo over de streep. Roche en De Marchi eindigden op de tweede en derde plaats.

Felix Großschartner had het eerder al twee keer geprobeerd in de Tour of the Alps, maar telkens lukte het net niet om te winnen. Derde keer, goede keer dacht de Oostenrijker, want de slotetappe kon hij wel binnenhalen.

Hij reed alleen weg uit een kopgroep en kwam ook solo over de streep. Roche moest tevreden zijn met de tweede plaats, terwijl De Marchi op de derde plaats is geëindigd. Simon Yates is de eindwinnaar van de Tour of the Alps.