Lukt Wellens in Luik wat vorige koersen net niet lukte? "Zorgen dat ik weg ben voor favorieten als Roglič eraan beginnen"

Een rit-en eindzege in Bessèges zette Tim Wellens op weg naar wat een sterk voorjaar moest worden. Een echt grote hoofdrol kon hij nadien niet meer opeisen. Al ligt het niet aan zijn gretigheid. Wellens probeerde het voortdurend: in de koninginnenrit in de Tirreno, in de Amstel, in de Waalse Pijl...

Wat opvalt: bij zijn demarrages neemt Wellens vaak wel enkele lengten, maar echt weggeraken lukt niet. Dat was zo in de Amstel en ook in de Waalse Pijl. "Wie ons op tv ziet koersen, denkt waarschijnlijk dat de Waalse Pijl gewoon op tempo wordt gereden. Dat tempo ligt wel erg hoog. Dan is het niet evident om nog weg te geraken", legt Wellens uit in HLN.

Wat is er mogelijk in Luik-Bastenaken-Luik? "Ik moet een offensieve koers rijden en zorgen dat ik weg ben voor de topfavorieten zoals Primož Roglič eraan beginnen. Er zijn niet veel renners die hem kunnen volgen. Als ik wat voorsprong kan nemen en met Roglič over de top geraak, zit een mooi resultaat er wel nog in."

ANDERE MENTALITEIT

Wellens wordt ook geconfronteerd met de opmars van heel wat jonge talenten. "Evenepoel won in 2019 de Clásica San Sebastián, hij was nog maar 19 jaar. Ik was 21 toen ik in 2012 profwielrenner werd. Mijn vader zei: 'Je mag blij zijn als je de koers kunt uitrijden.' Tien jaar later is de mentaliteit helemaal anders. Als je nu 21 bent, weet je dat het mogelijk is om al een grote koers te winnen."

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Wat is de eigen evaluatie van het voorjaar tot dusver? "Het was gewoontjes, niet goed maar ook niet slecht. Elke wedstrijd waarin ik geen goed resultaat rijd, ben ik erg teleurgesteld. Ik zit na een 25ste plaats in de Ronde van Vlaanderen niet te lachen in de bus. Ik ben een van de renners van wie het moet komen. Ik neem die verantwoordelijkheid op mij."