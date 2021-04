Officieel: Concurrent minder voor Evenepoel? Franse klassementsrenner moet forfait geven voor Giro

Thibaut Pinot, op de foto nog in betere tijden, is nu echt in het sukkelstraatje verzeild geraakt.

De Franse klassementsman van Groupama-FDJ kwam als een komeet de wielerwereld binnen maar kon voorlopig slechts één keer een podium van een grote ronde rijden bij 14 deelnames. De voorbije jaren wordt hij vooral geteisterd door blessures.

Nu ook want Pinot zou normaal gezien aan de start staan van de Ronde van Italië die binnen twee weken start maar rugklachten beslissen daar anders over. De Fransman was vrijdag nog mee in de ontsnapping van de dag in the Tour of de Alps maar hij kon de besten niet volgen wegens diezelfde rugklachten.

"De Tour of the Alps was een test maar hij heeft nog te veel rugpijn. We hebben nog geen mogelijke datum voor een return in het peloton", klinkt het bij de ploeg.

Reactie Pinot

"Ik kan mezelf niet versoppen, ik ben op dit moment niet goed genoeg om de Giro te rijden. Ik zou onnodig moeten lijden en het team niet kunnen helpen, los van het vormpeil. Hoe meer kilometers ik op de fiets zit, hoe erger de pijn wordt. Dinsdag was de zwaarste dag maar ik wou niet opgeven. Dat ik de Giro niet kan rijden is hartverscheurend, we deden er alles aan om toch te starten. Ik hoop dat ik binnenkort opnieuw mijn oude niveau haal", is de reactie van Pinot.