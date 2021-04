Knappe derde plaats voor Gaudu in Luik-Bastenaken-Luik: "Ik hoop ooit terug te komen voor de overwinning"

David Gaudu heeft indruk gemaakt in Luik-Bastenaken-Luik. De jonge Fransman eindigde op een uitstekende derde plaats en hoopt ooit terug te komen naar de klassieker om er te winnen.

David Gaudu gaf meer uitleg over de wedstrijd op de website van Groupama-FDJ. "Ik wist dat ik de traagste van de groep was en ik dacht eraan om in de laatste kilometer aan te vallen. Zodra ik echter op de pedalen stond, zag ik dat Julian zich omdraaide en klaar stond om op mij te springen. Ik veranderde van gedachten en toen was het te laat om te proberen de sprint te vermijden", aldus Gaudu.

Uiteindelijk moest de jonge Fransman tevreden zijn met de derde plaats. "Ik ben heel, heel blij met deze derde plaats. Het is puur geluk om op het podium te staan achter deze twee grote kampioenen. Ik ben in de wolken. Ik hoop ooit terug te komen voor de overwinning", legde Gaudu uit.