Meteen heel wat beklimmingen in tweede etappe Ronde van Romandië: kans voor de vluchters?

Na de proloog van gisteren staat vandaag de eerste rit in lijn op het programma in de Ronde van Romandië. De renners krijgen een parcours van 168 kilometer voorgeschoteld en rijden van Aigle naar Martigny. De renners zullen negen keer moeten klimmen, want net voor het lokaal parcours met twee beklimmingen waar ze vier rondjes zullen rijden staat ook nog een andere beklimming op het programma. De laatste keer dat ze over een beklimming moeten, is echter al op 20 kilometer van de streep. Een uitgelezen kans voor de vluchters of zal er toch een massasprint komen?