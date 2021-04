Jonge Belg maakt indruk in Ronde van Romandië: zevende in derde etappe, tiende in algemeen klassement

Ilan Van Wilder is aan een sterke Ronde van Romandië bezig. De jonge Belg werd in de proloog al twaalfde en vandaag eindigde hij op de zevende plaats na een zware etappe. In het algemeen klassement staat Van Wilder nu op de tiende plaats.

De 20-jarige Ilan Van Wilder maakt indruk in de Ronde van Romandië. Onze landgenoot, die uitkomt voor Team DSM, eindigde vandaag op een knappe zevende plaats in een select groepje na een zware etappe met zes beklimmingen. In de openingstijdrit deed Ilan Van Wilder het ook al niet verkeerd met een twaalfde plaats. Door deze puike prestaties is Van Wilder nu de eerste Belg in het algemeen klassement op een knappe tiende plaats.