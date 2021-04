BORA-Hansgrohe heeft sterke selectie klaar voor de Giro: Peter Sagen en Emanuel Buchmann zijn de speerpunten

BORA-Hansgrohe heeft haar selectie klaar voor de Giro. Ze starten met ambitie in de grote ronde, want met Peter Sagen en Emanuel Buchmann kunnen ze op verschillende fronten meedoen voor de overwinning.

Deze ochtend raakte het nieuws al bekend dat onder meer Tim Merlier zijn kans zal mogen wagen in de Giro voor Alpecin-Fenix (u kan er HIER meer over lezen), maar in de massasprints zal Merlier met Peter Sagan al een stevige concurrent krijgen.

De Slowaak is namelijk één van de kopmannen bij BORA-Hansgrohe in de selectie voor de Giro. In de bergen rekent de wielerploeg dan weer op Emanuel Buchmann en Felix Großschartner. Verder zijn ook Giovanni Aleotti, ,Cesare Benedetti, Maciej Bodnar, Matteo Fabbro en Daniel Oss geselecteerd.