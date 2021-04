Renner van Team DSM neemt geen risico's met het oog op de Giro en stapt uit de Ronde van Romandië

Chris Hamilton is uit de Ronde van Romandië gestapt. Donderdag zat hij nog mee in de ontsnapping, maar hij zou last hebben gehad van spierpijn. Samen met Team DSM is er dan ook besloten om te stoppen in de rittenwedstrijd.

Zo neemt Hamilton ook geen risico's met het oog op de Giro, want hij zit in de selectie voor de grote ronde. Daar zal hij Bardet en Hindley aan successen moeten helpen. De Ronde van Italië zal op 8 mei starten.

After experiencing some unusual muscle pain in my leg during yesterdays stage, the decision was made to call it a day on Romandie. With my main focus this year being the Giro it's best to not push it any further and head home for a few extra days recovery. pic.twitter.com/btiSG20dSy