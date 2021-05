Evenepoel wil woord kopman niet horen vlak voor Girodebuut: "Sorry, maar dat zit er niet in dit jaar"

Binnen een week zijn alle wielerminnende blikken gericht op de Ronde van Italië. Zowat 99% van die blikken zullen ook richting Remco Evenepoel kijken. Het jonge talent maakt er zijn langverwachte grote ronde-debuut.

Evenepoel zou normaal gezien in 2020 de Ronde van Italië rijden, maar een verschrikkelijke val in de Ronde van Lombardije besliste daar alles over. Alles op de Giro van 2021 dan maar.

Nu ja, dan toch niet alles. Want de Giro worden meteen ook de eerste koersdagen van Evenepoel na een lange revalidatie. Bij Cyclingnews tempert hij dan ook de verwachtingen. "Sorry maar een goed klassement zit er nog even niet in. Ik start om ervaring op te doen", klinkt het.

Net zoals vorig jaar lijkt het er dus op dat Almeida de kopman wordt bij Deceuninck-Quick.Step. De 22-jarige Portugees reed vorig jaar lang rond in de roze trui maar viel uiteindelijk net naast het podium. "We hebben één taak: Almeida helpen om het zo goed mogelijk te doen. Ik moet ervaring op doen", besluit Evenepoel.

Knechten of vrije rol

Waar Evenepoel nog spreekt van knechten, heeft ploegleider Klaas Lodewyck het over een vrije rol. "We willen hem geen kopman maken. Hij moet leren, kijken hoe zijn lichaam reageert. De finish halen is het belangrijkste voor hem. Hij start in een vrije rol en kijk naar Geoghegan Hart vorig jaar, die startte ook in een vrije rol", besluit hij veelbetekenend bij Velon.