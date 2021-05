De Cauwer ziet relativering bij Evenepoel maar heeft vragen bij rolverdeling: "Waarom zou hij dan superknecht spelen?"

Met zijn allen zijn we benieuwd naar de eerste grote ronde van Evenepoel en dat is bij José De Cauwer niet anders. Het is wel met bescheiden ambities dat Evenepoel naar de Giro trekt, aangezien het de eerste koers is na zijn lange afwezigheid.

José De Cauwer stelt in de pocast De Tribune vast dat één en ander is doorgedrongen bij Remco Evenepoel. "Ik denk dat die val hem wat relativeringszin heeft bijgebracht. Bij zijn revalidatie is er een foutje gemaakt door zijn gretigheid en dat is toch een les geweest: ik moet misschien toch eens naar andere mensen luisteren." Evenepoel moet vooral zorgen dat hij 3 weken overleeft Ook de voormalige bondscoach gaat dus wel mee in het temperen van de verwachtingen. "Mocht Evenepoel niet gevallen zijn, was hij natuurlijk gestart met de ambitie om te winnen. Dan was hij teleurgesteld geweest mocht er iets misgegaan zijn. Maar nu is het een volledig andere context. Hij moet vooral zorgen dat hij goed uit deze ronde komt. Dat hij 3 weken overleeft en gezond blijft." Dus is Almeida kopman en niet Evenepoel. Dat is toch ook niet zo evident, stelt De Cauwer. "Ik heb toch vragen bij die rol van Almeida. Hij heeft een superaanbieding van Bora op zak. Zal hij wel bij Deceuninck-Quick.Step blijven?" © photonews Dat kan volgens De Cauwer ook bij Evenepoel meespelen, moest die zich toch goed voelen. "Evenepoel zal misschien willen knechten omdat hij in het achterhoofd heeft dat hij hem de komende jaren nog nodig heeft. Maar mocht Almeida niet blijven, waarom zou hij dan superknecht voor hem spelen?"