Ex-trainer laat zich uit over toekomst Peter Sagan en gooit nog paar andere pistes op tafel: "Wolfpack niet juiste keuze"

Voor welke ploeg gaat Peter Sagan volgend jaar rijden? Aan Deceuninck-Quick.Step werd de drievoudige wereldkampioen reeds gelinkt. Een verlengd verblijf bij Bora-Hansgrohe kan ook nog altijd of wordt het nog een ander team? Peter Zanicky geeft zijn kijk op de zaak.

Zanicky is een voormalige coach van Sagan en kaart de kwestie aan op de site van de Slovaakse wielerfederatie. "Ik heb het erover gehad met Juraj Sagan. Er is nog niets rond, wat er ook gesugereerd wordt. Ik heb al verschillende keren gezegd dat het grootste probleem met een overstap Specialized is."

Dat vraagt om een extra woordje uitleg. "Verschillende fans weten misschien niet dat deze onderneming een deel van het salaris van Peter betaalt. Het is dus een belangrijke partner. Bora-Hansgrohe en Deceuninck-Quick.Step zijn de enige eliteploegen die op dit fietsenmerk rijden. Het is niet gemakkelijk om naar een ploeg te gaan waar ze ander materiaal gebruiken."

BORA OF DECEUNINCK-QUICK.STEP MEEST LOGISCH

Als de logica gerespecteerd wordt, is het dus Bora-Hansgrohe of Deceuninck-Quick.Step. "Er is dus een kans dat Peter bij zijn huidige ploeg blijft, ook al lijkt het er op dit moment niet op. Voor mij is de Wolfpack niet de juiste keuze."

Zijn er nog andere pistes? Toch wel, Movistar bijvoorbeeld. "De carrière van Alejandro Valverde loopt ten einde. Peter is een goede vriend van hem. Zijn managers Peter Lombardi en Uboldi leven in Spanje, er is dus een goed contact met Spaanse ploegen. We hebben het dan ook over UAE. Dan is er wel het probleem met het fietsenfabrikant, want UAE gebruikt het merk Colnago. Ik denk niet dat het een Franse ploeg gaat worden."