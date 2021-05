Minister van Sport pleit ervoor amateurwedstrijden weer toe te laten: "Ook voor wielrennen absoluut geen probleem"

In deze tijden ligt de bal vaak in het kamp van de politiek of ministers om te bepalen of sportwedstrijden al dan niet mogelijk zijn. De meeste koersen in het profwielrennen kunnen gelukkig doorgaan. De jeugd en de amateurs daarentegen stellen het nu al wel heel lang zonder competitie.

De tijd lijkt wel rijp om opnieuw meer sport toe te laten. Dat is ook gebleken tijdens de plenaire zitting van het Vlaams parlement. Daar kwam uiteraard ook minister van Sport Ben Weyts (N-VA) te vertellen. De amteurs die hun geliefde sport al zo lang moeten missen, zullen blij zijn met wat hij te vertellen had.

"Nu is er in de federale FAQ een verbod opgenomen op amateurwedstrijden. Dat is mijn inziens zonder grond. Er is geen reden om daar een algemeen verbod op in te stellen. Het draait niet om of je een wedstrijd organiseert, het gaat om hoe je die organiseert. Daarom pleit ik ervoor om dat wedstrijdverbod te schrappen in die federale FAQ. Zodoende dat die wedstrijden kunnen hervatten", aldus de minister.

OC OP 11 MEI

Weyts werd hierbij ook concreet. "Ik denk dan aan tenniswedstrijden outdoor of aan teamsporten zoals beachvolley. Ik zie daar geen enkel probleem. Ook voor wielrennen - in beperkte groepen - zie ik absoluut geen probleem. Ik stel voor dat dat zo snel mogelijk opnieuw mogelijk gemaakt wordt en dat we op het Overlegcomité van 11 mei verder kunnen kijken naar verdere versoepelingen."

Sport is immers een essentiële activiteit, bij uitstek in coronatijden, zo stelt Weyts. "Het mogelijk maken van sportactiviteiten is een goede zaak voor de gezondheid."