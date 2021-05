Remco Evenepoel ligt niet wakker van finishes bergop of verwachtingen: "Ik wil gewoon genieten"

Zaterdag is het zover: dan koerst Remco Evenepoel weer volop mee. De verwachtingen die daarmee gepaard gaan, zijn z'n deel. Want ook al is het zijn eerste koers sinds de crash in Lombardije, het wielerpubliek hoopt stiekem op grootse dingen. Evenepoel zelf wil gewoon plezier maken.

Een individuele tijdrit is zijn eerste opgave. Doet Evenepoel zaterdag mee voor roze? "Een tijdrit kan je nooit voorspellen. Er zijn genoeg kandidaten die sterker zijn dan ik in korte tijdritten. Ik ga voluit. Het zal pijn doen, op de eerste dag meteen een tijdrit. Ik doe wel graag tijdritten en iedereen weet wel dat ik ook aerotesten heb gedaan. In de voorbereiding op de Olympische Spelen is het belangrijk om zoveel mogelijk tijdritten te rijden."

Het zou wel heel straf zijn moest Evenepoel meteen de allerbeste tijdrijders kloppen. "Als de wereldkampioen aan de start staat, is het altijd moeilijk. Ik ga gewoon zo vlug mogelijk rijden, dan moet ik achteraf niet klagen." Meer dan te focussen op het roze is er vreugde vanwege de comeback. "Ik ben blij om terug in het peloton te zijn. Hoe het zal verlopen, hangt af van de andere renners."

OLYMPISCHE SPELEN GROTE DOEL

Dan gaat het over hoe er juist gekoerst wordt. "Zijn zij nerveus, dan ben ik nerveus. Zijn zij relaxed, dan ben ik relaxed. Ik wil gewoon genieten en samen met de jongens fun hebben op de fiets. Of we nu goede uitslagen gaan behalen of niet. Ik ben blij dat ik deel kan uitmaken van deze ploeg, die het vorig jaar uitstekend deed. De Olympische Spelen zijn het grote doel. De Giro past in de opbouw daar naartoe."

Zelf voelt Evenepoel dus niet de minste druk om zich te bewijzen tegenover andere klimmers. "Over de aankomsten bergop maak ik me nu helemaal niet druk. Ik heb nog nooit wedstrijden gereden boven de 2000 meter. Ik heb wel al trainingen boven de 2000 meter gedaan, maar over wedstrijden op die hoogte kan ik niet meepraten."

GEEN TIJD VOOR VOORBEREIDINGSKOERS

De Ronde van Italië als eerste koers na zo'n lange inactiviteit: dat kan wel tellen. "Er was geen tijd om voor de Giro nog een koers te rijden. We hadden geen haast. We hebben een rustige voorbereiding gedaan, zonder dat ik druk had om klaar te zijn voor een andere koers."