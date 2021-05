Sam Bennett vindt de smaak van de overwinning terug en domineert eerste sprint in Algarve

Sam Bennett heeft de eerste rit in de Ronde van de Algarve gewonnen.

De Ronde van de Algarve is begonnen met de openingsetappe van Lagos naar Portimão. Daar draaide het zoals verwacht uit op een massasprint. Sam Bennett was de te kloppen man en vulde de verwachtingen helemaal in. Hij domineerde de sprint en mocht dan ook het zegegebaar maken.

Danny van Poppel kwam als tweede over de meet: de beste uitslag voor een renner van Intermarché-Wanty-Gobert dit jaar. Jon Aberasturi maakte de top drie compleet.