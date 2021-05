VOORBESCHOUWING: Verovert Sagan na groene truien ook het paars of is puntentrui voor meest pure sprinter?

Wanneer Peter Sagan aan de start van een grote ronde staat, gaat hij doorgaans met de puntentrui naar huis. Liefst zeven keer deed hij het al in de Tour. Toen de Slovaak vorig jaar van start ging in de Giro, lukte het niet. Tweede keer, goede keer?

Sagan zal zeker wel meedoen in het puntenklassement. Dat was vorig jaar ook het geval: toen eindigde de drievoudige wereldkampioen achter Arnaud Démare. De Fransman bewees dat de Giro er zich toch meer toe leent dan de Tour om als sprinter het puntenklassement te winnen. Démare domineerde dan ook wel de sprints in de Giro met liefst vier ritzeges.

Geen Démare aan de start deze keer, maar bij Lotto Soudal wel de misschien intrinsiek nog snellere Caleb Ewan. De Australiër moet in principe ook in staat zijn om een paar keer te winnen. Dan is het de vraag of hij gaat uitrijden. Ewan zit vooral met het plan in zijn hoofd om in elke grote ronde dit jaar een rit te winnen. Een puntentrui staat niet het allerhoogst op het prioriteitenlijstje.

© photonews

En het is natuurlijk wel iets waar je inspanningen en energie moet in steken. Het valt ook nog af te wachten of Ewan werkelijk de snelste is, want hij zal de sprintzeges ook niet op een dienblaadje aangeboden krijgen. Sagan mag het seizoen dan begonnen zijn met een conditionele achterstand, zijn twee sprintzeges behaalde hij op overtuigende wijze.

Naast hem zijn er nog wel andere, meer pure sprinters als waardige tegenstanders. Viviani wil voortbouwen op zijn succes in een Franse eendagskoers eerder dit jaar. Giacomo Nizzolo zal in eigen land de trui van Europees kampioen willen laten blinken. Er is natuurlijk de veelbesproken comeback van Groenewegen na een maandenlange schorsing. En je weet nooit of Gaviria nog zijn beste niveau haalt.

Ook vanuit de Lage Landen zal er met veel interesse naar de sprints gekeken worden. David Dekker en Tim Merlier hebben al laten zien dat ze snel zijn en willen dat stapje extra zetten in een grote ronde. In het puntenklassement van de Giro kunnen ook al eens allrounders opduiken die zich gedurende de drie weken zeer bedrijvig tonen. Wie haalt het en gaat met het paars naar huis?

ONZE STERREN VOOR HET PUNTENKLASSEMENT VAN DE GIRO:

**** Caleb Ewan

*** Peter Sagan

** Giacomo Nizzolo - Elia Viviani

* Fernando Gaviria - Filippo Ganna - Dylan Groenewegen - Tim Merlier